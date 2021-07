El debut de Necaxa en el Apertura 2021 de la Liga MX no fue como se esperaba. La expectativa era alta con los cambios en la plantilla que ocurrieron en el verano con el regreso de varios futbolistas que previamente habían vestido la casaca albirroja y la llegada de otros que parecían redondear un equipo bastante competitivo. La afición respondió en las gradas del Victoria en una excelente entrada para ver a estos nuevos Rayos que terminaron siendo apagados por el subcampeón del torneo pasado.

Un ritmo rápido fue el que se impregnó en el campo durante los primeros minutos de juego con ambas escuadras buscando el gol, lo que generó buen espectáculo dentro de la cancha. Al minuto 20 comenzó una seguidilla de jugadas que levantaron a la afición de sus butacas, primero con un cabezazo de Alberto Ocejo que Edgar Hernández salvó con excelente manotazo. Casi en la siguiente jugada Rodrigo Aguirre fue derribado dentro del área en lo que parecía un penal a favor de Necaxa, que no se señaló y en el contragolpe Santos aprovechó para ponerse al frente con un golazo de Juan Otero, que recibió la pelota en la escuadra del área por parte derecha para enganchar hacia dentro y sacar disparo de zurda que besó las redes.

Con la ventaja, Santos trató de manejar el encuentro, pero Necaxa se fue con todo por el empate. Al 31′ un córner terminó con dos remates dentro del área para los Rayos y Mauro Quiroga mandó al fondo la pelota, sin embargo, se señaló falta de Aguirre en el primer contacto anulando el gol del argentino. Siete minutos después Julio González estrelló un cabezazo en el travesaño luego de un tiro de esquina en el segundo aviso de Necaxa. Cuando estaba por terminar el primer tiempo llegó la jugada que mató anímicamente a los de casa con una gran muestra colectiva de Santos, que terminó por banda izquierda con un excelente centro de Omar Campos para la llegada de Juan Ocejo, quien cacheteó la pelota marcando el segundo para la visita.

Ya en el complemento, Memo Vázquez movió sus piezas tratando de reaccionar incluso sacando a Mauro Quiroga en lo que pareció un movimiento por lesión. A diez minutos de haber iniciado el segundo tiempo, las esperanzas de remontar se esfumaron con un balón largo en donde Diego Valdés le ganó a González la posición y se quitó de encima a Edgar Hernández para marcar el tercero de Santos que a partir de ahí bajó las revoluciones. Necaxa tuvo varias chances de gol con Rodrigo Aguirre que no pudo definir correctamente frente al marco. La más clara fue a cinco minutos de terminar el primer tiempo con un cabezazo de Aguirre que salvó Acevedo, en el contrarremate Alonso Escoboza sacó volea potente y el arquero lagunero nuevamente atajó la pelota, el tercer remate se fue por arriba por parte de Maxi Salas. El encuentro culminó con victoria para Santos de 0-3 que arruinó el debut de Necaxa que tendrá que trabajar bastante para mejorar los resultados. Los Rayos tendrán una dura visita la próxima semana viajando a la capital para chocar ante América.