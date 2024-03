Ayer, primero de marzo, iniciaron oficialmente las campañas electorales presidenciales, ¡sí, aunque usted no lo crea! Ayer comenzaron. Sé que pareciera que llevan un año o más en proselitismo, pero según las autoridades oficiales y los partidos, la mayoría de la sociedad tiene descompuesta la percepción de la realidad política electoral. Pues apenas comenzaron a realizar campaña y le digo algo, ¡agárrese! Se viene la espotización en medios de comunicación y la invasión de propaganda de todo tipo.

¡Ya están los primeros spots de las 2 candidatas y el candidato presidencial! Y estamos entrando en esta peligrosa etapa de la espotización de las campañas, la banalización para obtener el voto. Lejos queda la priorización de debates entre los partidos políticos y candidatos; cada proceso electoral vemos cómo se sigue adelgazando el debate. Los mensajes se transformaron en ‘comerciales’ y las posibilidades de análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases ocurrentes en el mejor de los casos, y en los peores se sintetiza en un jingle “¡na, na, na, na, naa!” Pero describamos sintéticamente la esencia de estos primeros spots:

Sheinbaum Pardo: «Vamos a seguir haciendo historia». En los spots de Sheinbaum, ella quiere resaltar el tema de la seguridad, así como su trabajo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, dice: «De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos en un 58% los delitos de alto impacto y en un 51% los homicidios dolosos», cerrado con la frase «seguir haciendo historia».

Xóchitl Gálvez: con el eslogan «Un México sin miedo», también hace referencia a la seguridad en el país, diciendo «Sin miedo, México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos, vamos a recuperar la paz y la prosperidad…» En otro spot da a entender que la elección tiene dos caminos: «Continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz». Pareciera que el tema de la seguridad como parte importante y el contraste de proyectos es lo que pretende en estos primeros spots.

Álvarez Máynez: con dos spots trata de lanzar la idea de que «La elección no está definida», insistiendo con el mensaje de ser lo nuevo en la política. En el marco de una conferencia de prensa simulando a las que dan los futbolistas, dice: «Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días y hasta el último minuto tiene 60 segundos, esto se acaba hasta que se acaba», nuevamente forzando una empatía con las nuevas generaciones.

Una sana democracia colocaría en el centro de la atención pública los problemas del país y las eventuales soluciones que partidos y candidatos proponen para hacerles frente, con mecanismos de confrontación de ideas y proyección de plataformas, para que se pueda elevar el nivel del debate y la posibilidad de contrastar proyectos. El especialista electoral Ciro Muruyama describe que «una fuerza política genuinamente democrática se distingue de una que no lo es en que para la primera los medios son tan importantes como los fines, mientras que para la segunda todo vale en pos de la victoria».

Es claro que hay partidos que hacen todo en «pos» de la victoria, aplican a «rajatabla» el pragmatismo electoral, pero lo más grave sería que se siga consolidando la tendencia de la mercadotecnia como única estrategia de campaña, donde todos los partidos contraten especialistas, echen mano de las mañas y artilugios para llevar a las urnas no a ciudadanos pensantes y reflexivos, sino a autómatas desencantados pero corporativizados y mediatizados, o idiotizados por el bombardeo de propaganda.

¿Usted qué piensa?