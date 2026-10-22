La descarga de aguas grises al arroyo San Francisco y las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales mantienen en alerta a la Asociación de Guardabosques de Cobos, que exigió revisar las plantas de tratamiento de Villasur y Paseos del Sur, así como el colector pluvial Casa Blanca, ante los posibles riesgos ambientales y de contaminación de los recursos hídricos subterráneos, afirmó su presidente, Miguel Vázquez Sánchez.

El activista informó que han detectado flujos permanentes de aguas grises en el colector Casa Blanca, incluso en días sin lluvia, pese a que esta infraestructura debe conducir únicamente escurrimientos pluviales. Advirtió que las fallas geológicas que atraviesan la zona podrían facilitar la infiltración de agua contaminada hacia el subsuelo y, eventualmente, afectar el acuífero del que se abastecen los hogares. Sin embargo, precisó que es necesario analizar la calidad del agua para determinar si existe contaminación.

También señaló que en algunos tramos del arroyo han dejado de observar especies como la tortuga casquito, el sapo de espuelas, el sapo de puntos rojos y la rana ovejera. Asimismo, mencionó antecedentes de enfermedades gastrointestinales y de la piel entre menores de escuelas cercanas a San Francisco del Arenal, aunque no presentó estudios que confirmen una relación directa con las descargas.

Vázquez Sánchez advirtió que la situación requiere atención ante la expansión de desarrollos inmobiliarios en ambas riberas del arroyo, pues la infraestructura sanitaria debe contar con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales generadas. Añadió que habitantes de fraccionamientos cercanos se quejan de malos olores, principalmente durante el verano.

Por ello, llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a inspeccionar las plantas de tratamiento y verificar que el colector Casa Blanca no reciba descargas de aguas residuales.