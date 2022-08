Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, recibió ayer el respaldo de los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro.

Durante una conferencia de prensa conjunta, los líderes de la coalición Va por México denunciaron de que se había violentado el debido proceso en la solicitud de desafuero contra el diputado priista presentada por el Fiscal de Campeche, Renato Sales,

Tras advertir que no lo asustan ni lo amedrentan con la solicitud de desafuero en su contra, Moreno aseguró que no tiene nada que esconder y que su patrimonio es transparente.

Detalló que el proceso anunciado ayer por el Fiscal campechano Renato Sales, es el mismo con el que ya intentaron someterlo en 2019, el cual fue desechado por la Fiscalía General de la República.

«A este Gobierno le tiene que quedar claro que no nos asusta ni nos amedrenta ni nos echa para atrás, a los tiranos se les enfrenta de manera directa y de frente y a nosotros nos asiste la razón y tenemos la Constitución y la ley», aseveró.

Piden debido proceso

El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, llamó ayer «matraquero'» y «patético» al presidente de la Cámara baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, luego de que hizo pública la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno.

Consideró que al asumir funciones que no le corresponden y violentar la secrecía del procedimiento, Gutiérrez Luna violó el debido proceso en aras de generar un espectáculo.

«Es lamentable, patético y nunca antes visto en la Cámara, quien debería de propiciar los trabajos en armonía, de coordinarnos y de presidir se convirtió en un matraquero, eso es lo que vimos, pasó de aficionado al futbol a matraquero», lamentó.

El martes pasado, conferencia conjunta con el Fiscal de Campeche, Renato Sales, Gutiérrez Luna presentó a los medios la solicitud de desafuero, la cual debía ser entregada a la Secretaria General de la Cámara, resguardada y turnada a la Sección Instructora, instancia legislativa que aún no está integhrada

Para Moreira, el proceso contra el dirigente nacional de su partido contiene resabios personales del Fiscal, y se quiere convertir en una bola de humo para ocultar que el actual Gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Layda Sansores, es una pantomima.

A 15 días de que Gutiérrez Luna concluya su gestión, Moreira demandó su renuncia de la presidencia de la Mesa Directiva por considerar que no representa a todos los partidos con dignidad.

«Se violó el debido proceso, se violaron las normas de la Cámara y Sergio Gutiérrez se debe de ir de esa presidencia de la Mesa Directiva, porque no nos representa con dignidad a todos los partidos, que esa es su misión», señaló.