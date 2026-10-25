Un automovilista atropelló a un peatón en las inmediaciones del Parián, en el centro de Aguascalientes, y protagonizó una persecución antes de abandonar su vehículo y escapar a pie. La víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, fue embestida por un Volkswagen Jetta negro, cuyo conductor huyó sin prestarle auxilio. La persecución terminó en el barrio del Llanito, donde el responsable abandonó el automóvil en el cruce de Santa Elena y la privada del mismo nombre, para continuar su fuga a pie. El sospechoso logró escapar, mientras que el peatón sufrió lesiones leves que no requirieron hospitalización.