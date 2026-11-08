Un ciclista de 34 años resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por una camioneta cuando circulaba por el acotamiento de la carretera estatal 18, en el municipio de Jesús María. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en código rojo al Hospital Hidalgo.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4+650, en el tramo comprendido entre la comunidad de Palomas y la cabecera municipal de Jesús María, donde se registró un choque por alcance.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, Mónico “N”, de 30 años, conducía una camioneta Mitsubishi gris, con placas de Minnesota, Estados Unidos, cuando perdió el control del volante hacia su derecha y terminó golpeando con la parte frontal de su unidad la parte posterior de una bicicleta azul.

La víctima, identificada como Javier “N”, de 34 años, circulaba por el acotamiento cuando fue alcanzada por el vehículo.

Tras recibir el reporte al 911, policías estatales y paramédicos acudieron al lugar, donde encontraron al ciclista con lesiones de gravedad. Luego de brindarle los primeros auxilios, los socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital Hidalgo.