Un camión torton que se desplazaba a exceso de velocidad, atropelló a un peatón y lo mató, para después impactarse contra un tráiler y contra la barda perimetral de una bodega.

El trágico accidente automovilístico se registró el lunes a las 10:37 de la mañana, en la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, a la altura del poblado Macario J. Gómez, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La víctima mortal fue identificada como Jairo Emmanuel, de 23 años, quien sufrió múltiples traumatismos.

Al lugar del accidente acudieron Bomberos Estatales, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, así como una ambulancia del ISSEA.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el ahora occiso ayudaba al chofer de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con remolque tipo caja refrigerada, con placas de circulación del SPF, propiedad de la empresa “Transportes Mares”, que iba saliendo en reversa de una bodega.

Repentinamente apareció un camión torton marca Freightliner, color blanco, con matrícula del SPF, que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 25.

En determinado momento el chofer identificado como Alejandro, de 40 años, realizó una maniobra de rebase por el lado derecho y sin precaución, lo que provocó que atropellara brutalmente a Jairo Emmanuel.

Posteriormente, perdió el control de la pesada unidad y se impactó contra la caja del tráiler y posteriormente contra el muro perimetral de la bodega. El cadáver del joven quedó debajo del camión torton, por lo que fue necesario que Bomberos Estatales lo rescataran.

Por su parte, el chofer de nombre Alejandro, quien resultó con traumatismos en cráneo, abdomen y tórax, así como fracturas en sus extremidades inferiores, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Star Médica.

El operador del tráiler y quien fue identificado como Prisciliano, de 40 años, resultó con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo y no requirió ser trasladado a algún nosocomio. Para realizar las diligencias correspondientes, más tarde acudieron el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE y el personal de la Dirección de Investigación Pericial.