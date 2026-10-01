Una estudiante universitaria perdió la vida luego de ser atropellada por un camión tipo torton en el cruce de la avenida Siglo XXI y el bulevar Guadalupano, en la colonia Cumbres.

La víctima fue identificada como Leslie Esmeralda Natera, quien fue embestida cuando el conductor de un camión de volteo Kenworth, color rojo, realizaba una maniobra de vuelta en dicho cruce.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, durante la maniobra, la pesada unidad impactó a la joven y las llantas delanteras le pasaron por encima a la altura de la cadera.

Los policías solicitaron una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, mientras paramédicos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal comenzaron a brindarle los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de sus heridas, Leslie fue trasladada en código rojo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde posteriormente perdió la vida.

Investigación Pericial recibió el cuerpo de la joven y estableció como causa de muerte un traumatismo pélvico derivado del atropello por un vehículo de motor en movimiento.

El conductor del camión fue asegurado en el lugar, informado de sus derechos y trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.