Ramón “N” fue vinculado a proceso por un delito contra la salud, luego de que policías municipales de Aguascalientes lo detuvieran en calles del fraccionamiento Valle de los Cactus y aseguraran una bolsa con metanfetamina.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, los uniformados realizaban labores de vigilancia y prevención cuando observaron al hombre a bordo de una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, presuntamente adoptó una actitud evasiva y arrojó al suelo una bolsa de plástico.

Los agentes recuperaron el envoltorio y posteriormente se estableció que contenía 124 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de metanfetamina. Ramón “N” y el indicio quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La Fiscalía General de la República integró la investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien resolvió vincular al imputado a proceso por su probable responsabilidad en un delito contra la salud.

La autoridad judicial estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Ramón “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.