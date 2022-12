Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La promoción de #EsClaudia de diputados federales de Morena puede poner en riesgo la candidatura presidencial de la Jefa de Gobierno de la CDMX, advirtieron expertos.

El despliegue masivo de espectaculares en todo el País, cerca de 500 estructuras según los propios morenistas, pagados por legisladores podría transgredir el artículo 134 constitucional, que prohíbe difundir propaganda que incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público».

También se ponen en duda los recursos utilizados por los servidores públicos para promover la aspiración presidencial, pues deben comprobar que no se trata de dinero público.

Igualmente violaría el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues son actos anticipados de campaña.

El ex presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, informó que el Tribunal Electoral afirma que caen en actos anticipados de campaña los actos o frases se realizan antes de la etapa de campaña electoral; es identificable la persona beneficiaria; y hay una intencionalidad de llamar a votar o pedir apoyo a favor de obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

Esas condiciones las cumple la campaña #EsClaudia.» Tienen un fin claro que es promover a una persona que ha manifestado que aspira a ser candidata a la Presidencia, es una acción concertada a nivel nacional para promover su figura, dado que la candidatura se definirá mediante una encuesta, claramente el propósito es posicionarla», indicó.

La experta en derecho electoral Mariana Tamés afirmó que no es necesario que la campaña que han desplegado pida el voto de manera textual para que sean actos anticipados de campaña.

«Esta campaña puede ocasionar ilícitos electorales y de fiscalización cuya consecuencia más grave sería la pérdida del derecho a registrar su candidatura», indicó la coordinadora jurídica de Strategia Electoral.

El 2 de diciembre, cuando el INE ordenó a Sheinbaum exhortar a sus seguidores a frenar el proselitismo a su favor, los consejeros electorales advirtieron que de continuar la promoción su aspiración está en riesgo.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, afirmó ayer que aunque Sheinbaum no haga la campaña, es la beneficiaria, por lo que sí se pone en riesgo su aspiración.

El diputado de MC, Jorge Álvarez Maynez, presentó ayer una denuncia ante el INE para que se investiguen posibles violaciones electorales de los legisladores de Morena.

El coordinador parlamentario del partido oficial, Ignacio Mier, exhortó a los integrantes de su bancada a serenarse.

«Que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento. hay cosas que en nada benefician a quien tiene la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la Cuarta Transformación», dijo.