Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio del anuncio de que Estados Unidos reabrirá sus fronteras a los viajeros no esenciales a partir del próximo mes, siempre y cuando estén inmunizados con dosis reconocidas por la OMS, México recibió la mañana de ayer 2 millones 500 mil vacunas de Sputnik V, biológico ruso que aún no ha sido autorizado por el organismo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se trata del embarque más grande, hasta la fecha, que ha entregado el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

En total este laboratorio ha dado a México 11 millones 900 mil dosis.

Asimismo, el biológico Sputnik comenzará a envasarse en el País, siendo la tercera vacuna contra Covid-19 con dicho proceso, además de AstraZeneca y CanSino, la cual tampoco es reconocida por EU.

El 14 de octubre se firmó el acuerdo de cooperación entre el Fondo Ruso de Inversión Directa y la paraestatal mexicana, el cual establece los mecanismos y condiciones necesarias para el envasado, según Pedro Zenteno, director de Birmex.

Por su parte, Miguel Betancourt, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, explicó que la OMS suspendió el proceso de autorización de Sputnik, pues no están satisfechos con algunos elementos del proceso de producción.

Hasta que se cumplan las observaciones del organismo se reanudará el proceso y el aval del organismo serviría para levantar la restricción de EU.

REFORMA publicó que mexicanos con la intención de viajar a Estados Unidos buscan opciones distinta a la vacuna Sputnik.

En grupos de Facebook, jóvenes preguntan cómo pueden conseguir dosis de marcas avaladas por Estados Unidos.

«Hola, ¿alguien sabe en qué parte de México puedo encontrar dosis que no sea Sputnik?», preguntó Andrea Morales.

Otros, que ya recibieron una dosis, pese a la advertencia de que no es recomendable mezclar vacunas, buscan que se les inmunice con otra distinta para cruzar la frontera.

CONTRASTE en GUANAJUATO

En tanto, jóvenes de León, Guanajuato, han mostrado una alta participación durante la jornada de vacunación, a pesar de que se les aplica el biológico de Spuntik.

De acuerdo con el diario AM, aunque la jornada iniciaba ayer a las 9 am, los interesados de entre 18 y 29 años llegaron desde las 5 am.

Por ejemplo, en el hospital del IMSS (T1), la espera fue superior a cuatro horas, mientras la fila daba vuelta hasta la calle Atenas.