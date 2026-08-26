Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Ejército reforzó este martes Mazatlán con mil 300 militares ante la violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Fuentes militares confirmaron que todos los efectivos fueron enviados al puerto sinaloense mediante dos movimientos.

Un primer contingente de 300 elementos salió vía aérea de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de dos aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los otros mil efectivos fueron movilizados por tierra desde la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, y la Décima Zona Militar, con sede en Durango.

«Efectivamente son mil 300 elementos: 300 salieron vía aérea de la base de Santa Lucía; mil efectivos fueron desplegados por tierra de Culiacán y Durango», confirmó una fuente castrense.

Los mil 300 militares tuvieron como destino Mazatlán y se incorporaron al dispositivo de seguridad que las Fuerzas Armadas mantienen en ese municipio.

La Defensa informó primero sobre el traslado de los 300 efectivos desde Santa Lucía, quienes realizarían patrullajes, reconocimientos terrestres y operaciones disuasivas.

Luego la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que el reforzamiento total enviado durante la jornada alcanzó los mil 300 elementos.

«En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan para fortalecer la seguridad en el estado, este día arribaron a la ciudad y puerto de Mazatlán 1,300 efectivos del Ejército Mexicano», posteó la corporación.

«El personal militar se incorpora a las tareas de seguridad que realizan de manera conjunta autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de fortalecer la presencia institucional, contener la incidencia delictiva y contribuir a generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para la población.

«Este reforzamiento forma parte de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades operativas y preventivas desplegadas en territorio sinaloense», añadió.

El despliegue se sumó a la presencia federal que ya mantenían el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en Mazatlán ante la confrontación entre «Los Chapitos» y «Los Mayos», facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que aparte la Marina mantenía mil 500 elementos particularmente en Mazatlán, como parte de la estrategia federal de seguridad en Sinaloa.

El nuevo refuerzo se da después de semanas de escalamiento de la violencia en Mazatlán, que terminó con más de 30 asesinatos en julio.

En el municipio también fueron atacados elementos de Marina con explosivos improvisados -una agresión que dejó un marino muerto y tres heridos- y en comunidades rurales se reportaron enfrentamientos con artefactos lanzados desde drones.

La violencia alcanzó además el centro y zonas de alta actividad del puerto. Entre el 3 y 4 de agosto se registraron tres ataques armados en menos de 48 horas en el primer cuadro y apenas el lunes 24 de agosto un hombre fue asesinado y otro herido a balazos en la antigua central camionera.