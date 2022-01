RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

El lunes pasado el ex presidente Luis Echeverría Álvarez cumplió 100 años de edad. Y esto se puede considerar como un récord en la historia de México pues es el único ex presidente que ha llegado al siglo de vida. Echeverría es uno de los ex presidentes más satanizados por la ciudadanía a raíz de los acontecimientos de la matanza de estudiantes en la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. A Echeverría se le acusó de haber mantenido la línea dura en contra de los estudiantes que se manifestaron en el año en que se celebrarían los Juegos Olímpicos en México, ordenando el despliegue del Ejército al estado de Guerrero para combatir grupos guerrilleros y rebeldes que operaban allí, entre ellos Lucio Cabañas y los enfrentamientos entre el gobierno y los estudiantes culminaron con la masacre en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El número de muertos nunca se pudo saber con exactitud, pero algunas fuentes civiles afirmaban que entre 200 y 300 muertos. Lo anterior fue la mancha que jamás se pudo quitar Echeverría.

Tuve la oportunidad de conocer a Echeverría debido a que mi padre trabajaba en la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la S.S.A. y su labor en los municipios de Aguascalientes en los años setentas, fue hacer obras de agua potable, construcción de banquetas y guarniciones, entre otras obras, en las diferentes comunidades. Y en una ocasión en una visita del presidente Echeverría acudió a inaugurar algunas de esas obras. Mi padre me había llevado al evento y ahí lo conocí, con su clásica guayabera blanca. Lo tuve muy de cerca. Era un hombre que impactaba por su personalidad.

En esta ocasión en que acaba de cumplir cien años de vida, permítame contarle algunas anécdotas sobre él que le resultarán interesantes.

EL COMAL LE DIJO A LA OLLA

El licenciado Luis Echeverría Álvarez, secretario de gobernación en el gabinete de Díaz Ordaz, fue declarado candidato del PRI a la presidencia de la República, en noviembre de 1969. Y luego de renunciar al cargo ministerial, dio comienzo a su campaña. Apenas iniciaba la gira, el 16, en la ciudad de Querétaro, Echeverría llamó la atención por su duro enjuiciamiento al sistema del aún presidente Díaz Ordaz. Tales críticas hirieron en lo hondo a Don Gustavo, quien dos días después llamó por la red al presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, para decirle con voz temblorosa de ira:

-Alfonso, dígale a su candidato que se calme, que recuerde que hace solo unos días él formó parte importante del sistema al que ahora ataca; dígale que, al criticar la corrupción de mi régimen, se está criticando él mismo; dígale también que tome en cuenta que era nada menos que el Secretario de Gobernación en este gobierno que ahora acusa. Que, si no le gustaba, ¿por qué siguió en el puesto?

Tras de lo cual, sintiéndose sin duda un creador de monstruos, como el doctor Frankenstein, colgó con brusquedad el teléfono de la red, y exclamó:

– ¡El comal le dijo a la olla; mira qué tiznada estás!

HIPERACTIVIDAD PRESIDENCIAL

Movido por la obsesión de hacer muchas cosas y de hacerlas de prisa, el presidente Echeverría dio en repetir que era indispensable “Quemar etapas”. Con ese propósito se sometió a sí mismo y sometió a su equipo a extenuantes jornadas de trabajo. Y durante su sexenio laboró todos los días de las ocho de la mañana a las doce de la noche, y hasta más tarde si lo juzgaba necesario.

Un día de mediados de 1975, el periodista Antonio Vargas McDonald escuchaba con escepticismo las argumentaciones de un colega echeverrista de hueso colorado, quien pretendía persuadirlo de los para él indiscutibles aciertos del Primer mandatario.

-Por lo menos debes reconocer que Echeverría es un hombre que no le pone límites a su actividad.

Repuso McDonald:

-No se lo pone. Y eso es lo peor.

¿ECHEVERRÍA MAQUIAVELO?

Vargas McDonald fue un asiduo concurrente a las tertulias del viejo “Café París Express”, de la ciudad de México, donde sobresalió por causticidad y destreza polémica.

Para 1976, a sus 72 años de edad y las molestias de la arterioesclerosis que le llevaría a suicidarse tres años después, le habían convertido en un hombre taciturno; pero que gustaba de oír las discusiones de los demás. En febrero de ese año se reunió con algunos sobrevivientes del viejo Café para conversar y hacer añoranzas.

Cuando en la charla se tocó el tema de la política nacional, un advenedizo de los que nunca faltan entrometió sus opiniones, enumerando los conocidos casos de colaboradores del presidente sacrificados con saña en el sexenio. Y luego de formular una serie de juicios condenatorios, como si quisiera resumirlos en una sola expresión crítica, afirmó:

-Echeverría es un Maquiavelo, un verdadero Maquiavelo. ¿No le parece señor? -preguntó dirigiéndose a Vargas McDonald, que había escuchado la perorata con una sonrisa y quien rompió su silencio para decir:

-Lo que me parece es que usted es un ignorante y un pendejo; porque le llama Maquiavelo a quien ni de lejos es digno de ese nombre. Sepa y apréndaselo para que no ande hablando a lo tarugo, que Maquiavelo fue un genio, uno de los contados políticos que el mundo ha dado; y que es una aberración, por lo demás muy común entre los tontos, llamarle Maquiavelo a cualquier intrigante, insensato o maléfico de poca monta.

¿Qué SON DIEZ MIL O 50 MIL DÍAS?

El gran defecto de los políticos demasiado discurseadores y dados a las declaraciones, es el de que acaban por creer que el hecho de referirse a los problemas equivale a solucionarlos.

El presidente López Mateos, quien era un gran orador, dijo a un político que lo felicitaba por uno de sus discursos:

-Solamente he señalado una situación. Ahora falta lo importante: resolverla.

Los discursos y declaraciones del presidente Echeverría, además de ser demasiados, adolecieron del mal que de que su autor, una vez disparado, no sabía cómo detenerse. Se ha dicho:

-Uno ignoraba cuándo iba a parar de hablar. El también lo ignoraba. Por lo general no sabía lo que estaba diciendo.

A raíz de un aumento en los precios del azúcar, el tabaco, los refrescos y la cerveza, Echeverría declaró:

-Vivimos no se diga una época, no digo una temporada – y quiero subrayarlo- sino unos días de encarecimiento de artículos de primera necesidad.

El dirigente de un partido de oposición, comentó:

-Claro que unos días. ¿Qué son diez mil o cincuenta mil días?

