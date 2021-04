El presidente regidor de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Aguascalientes, Israel Tagosam Salazar Imamura, informó que, de una cartera de 200 casos relacionados con elementos policiacos por abusos de autoridad, el 80 por ciento de estos ha sido resuelto, de modo que no ha habido bajas pero sí sanciones, arrestos y suspensiones temporales.

Indicó que la Comisión de Honor y Justicia no ha llegado a aplicar bajas definitivas de elementos por incurrir en faltas extremas, pero sí han sido sancionados por hacer mal uso de vehículos propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública o por denuncias ciudadanas debido a maltrato animal o hacia las mismas personas en momento de la detención.

Hasta el momento, se tiene información de que los índices delictivos han disminuido, tanto en el robo de casa habitación como en el de vehículos; esto, de acuerdo a los reportes en la corporación y por los provenientes de la misma ciudadanía.

Sobre las denuncias ante las autoridades de elementos policiacos por abusos de autoridad, éstas no han aumentado; es decir, se mantienen las existentes en cartera en la Comisión de Honor y Justicia, y las cuales suman 200 casos relativos entre la administración pasada y hasta la fecha.

Indicó que otros muchos casos se han presentado, pero se desahogan rápidamente por la falta de evidencia de las imputaciones.

Como integrante de la Comisión de Honor y Justicia, Salazar Imamura dijo que todos los casos son atendidos para dar respuesta a la ciudadanía de Aguascalientes a fin de que observen que los procedimientos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.

Israel Tagosam Salazar Imamura, asimismo, señaló que, a causa de los recortes presupuestales por parte de la Federación, no se cuenta con recursos para la capacitación de los elementos policiacos municipales, motivo por el cual se trabaja para gestionar y acceder a esos dineros para ofrecer la actualización y una mayor profesionalización de los cuerpos de seguridad. También se necesitan recursos económicos para el pago del Examen de Control y Confianza de los Elementos, el cual se hace cada tres años, puntualizó el servidor.