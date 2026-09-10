Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) detuvieron en Pabellón de Arteaga a Ismael “N”, quien era buscado por autoridades de Guanajuato por su probable participación en un homicidio ocurrido hace más de 16 años.

La captura se realizó sobre la Carretera Estatal 51, Acceso Oriente, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio simple intencional.

Según la investigación, los hechos se remontan al 26 de marzo de 2010, en la comunidad Emiliano Zapata, cerca del cerro Cuera Dura, en Guanajuato. Ese día, el señalado presuntamente viajaba a caballo cuando se encontró con la víctima, con quien habría sostenido una conversación durante algunos minutos.

Alrededor de 20 minutos después, de acuerdo con las indagatorias, Ismael “N” presuntamente disparó un arma de fuego contra la víctima. Las heridas provocadas por los impactos le causaron la muerte, mientras que el probable responsable se retiró del lugar.

Las investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato derivaron en la obtención del mandamiento judicial. Mediante la colaboración entre ambas Fiscalías, agentes investigadores de Aguascalientes lograron ubicar y detener al señalado.

Tras su captura, Ismael “N” fue llevado a instalaciones de la Fiscalía de Aguascalientes para los trámites correspondientes y posteriormente entregado a agentes de Guanajuato, quienes lo trasladaron a esa entidad para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería.