Arrestan a zacatecano buscado por robo calificado

Un hombre originario de Zacatecas fue detenido por elementos de la Policía Estatal en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, luego de que una consulta en Plataforma México indicara que contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo calificado.

Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia por la zona cuando detectaron a un sujeto que, al notar la presencia de las unidades policiales, habría adoptado una actitud evasiva. Ante esta conducta, los uniformados decidieron interceptarlo y efectuarle una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Rubén “N”, de 32 años de edad y originario del estado de Zacatecas. Mientras se realizaba la revisión, sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México.

La consulta arrojó que existía una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo calificado, emitida durante septiembre de 2026.

Rubén “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y verificar la identidad del detenido, ya que se mantiene bajo reserva la posibilidad de que se trate de un homónimo.