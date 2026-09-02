Tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, luego de que policías del Mando Coordinado les encontraran armas blancas durante recorridos de vigilancia.

El primer arresto ocurrió en el cruce de la calle Uruguay y avenida Cristóbal Colón, en San Francisco de los Romo. Los oficiales interceptaron a Andrés “N”, de 21 años, y durante una revisión preventiva localizaron entre sus pertenencias un arma blanca de aproximadamente 28 centímetros de largo.

En otro hecho, sobre la calle Edén, en la zona Centro de Rincón de Romos, los uniformados detectaron a un joven que presuntamente mostró una actitud evasiva. Al revisar a Víctor “N”, de 20 años, encontraron un cuchillo, por lo que fue detenido.

El tercer caso también ocurrió en la zona Centro de Rincón de Romos, en el cruce de la calle México y avenida Insurgentes. Ahí fue interceptado Edgar “N”, de 30 años y originario de Zacatecas, quien habría intentado evadir a los policías al notar su presencia. Durante la revisión le encontraron un cuchillo.

Los tres detenidos, junto con las armas aseguradas, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.