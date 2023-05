María Fernanda Tellez Albarran Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Susan Sarandon fue detenida por manifestarse en el Capitolio de Nueva York tras exigir mejores derechos laborales para los camareros y restaurantes para que reciban un mejor sueldo.

La estrella de Ese es Mi Hijo se unió a las protestas del grupo de activistas Por un Salario Justo que buscan que se le suba el salario mínimo al personal de servicio, pues desde 2016 no ha aumentado.

Un reporte de Page Six aseguró que Susan Sarandon fue detenida junto con otras ocho personas que participaban en las protestas, dos horas después del arresto la actriz fue puesta en libertad tras pagar una fianza que no se reveló.

La Policía del Estado de Nueva York informó que se le ordenó a los activistas que se movieran de lugar por su seguridad pero que se negaron, por lo que fueron arrestados.

«Se les ordenó varias veces que se trasladaran a un lugar más seguro, pero ocho de los miembros del grupo se negaron y solicitaron ser arrestados. Esas ocho personas fueron arrestadas, cada una por un cargo de alteración del orden público, que es un delito de nivel de violación. Todos han sido procesados y liberados con boletos de comparecencia retornables al Tribunal de la Ciudad de Albany en una fecha posterior. Los nombres no se darán a conocer debido al nivel de ofensa», dijeron.

Hasta el momento Susan Sarandon no se ha pronunciado al respecto.