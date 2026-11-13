Arrestan a sospechoso con 16 dosis en Morelos II

Un hombre de 49 años terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraron 16 envoltorios con una sustancia granulada, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Morelos II.

El sospechoso, identificado como Lorenzo “N”, fue interceptado por oficiales del Grupo Motorizado Centauros cuando circulaban por el cruce de las calles Hermanos Galeana y Valerio Trujano.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados, por lo que estos decidieron detenerlo para efectuarle una revisión preventiva, a la cual accedió voluntariamente.

Durante la inspección, los policías descubrieron entre sus pertenencias 16 envoltorios que contenían una sustancia granulada, cuyo peso aproximado fue de 15 gramos. El material quedó asegurado como indicio.

Lorenzo fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.