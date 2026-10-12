Arrestan a Selma Blair por agredir a sobrecargos

CDMX. -Selma Blair fue arrestada por presuntamente agredir a dos auxiliares de una aerolínea, luego de intentar abrir la puerta del avión mientras se encontraba en pleno vuelo.

Según TMZ, el incidente ocurrió el domingo, cuando una aeronave de Delta Airlines se dirigía al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

La actriz, durante el trayecto, habría intentado abrir una de las puertas, lo que desencadenó un enfrentamiento con los integrantes de la tripulación.

Durante el altercado, la estrella de Hellboy presuntamente golpeó a una azafata y mordió a otra, por lo que ambas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital.

Además, presuntamente golpeó su cabeza contra una pared del avión, por lo que fue llevada a un nosocomio tras su arresto, donde permanecía mientras el FBI investigaba el incidente, según el reporte.

Un representante de Blair declaró que el comportamiento denunciado ocurrió después de una emergencia médica y confirmó que su clienta, de 54 años, se encuentra estable.

«Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable», señaló el portavoz.