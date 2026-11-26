Una mujer que presuntamente alteraba el orden público en calles del fraccionamiento Morelos I, en Aguascalientes, terminó detenida luego de que elementos de la Policía Estatal le encontraran nueve envoltorios con aparente droga cristal.

Los hechos se registraron sobre la avenida Héroe Inmortal, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando sorprendieron a una mujer causando disturbios en la vía pública, por lo que descendieron de la patrulla para abordarla.

La mujer, identificada como Erika “N”, de 43 años y originaria de la Ciudad de México, comenzó a lanzar agresiones verbales contra los oficiales, según el reporte policial.

Durante una revisión preventiva practicada por personal femenino de la corporación, le fueron encontrados entre sus pertenencias nueve envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características del cristal, cuyo peso en conjunto fue de aproximadamente 10 gramos.

Erika fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común junto con la presunta droga asegurada.