Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- El productor Luis de Llano fue arrestado temporalmente este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó el equipo legal de la actriz y cantante Sasha Sokol.

La detención ocurrió a las 18:13 horas, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino, debido al incumplimiento reiterado de una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados explicaron que cada resolución impone un arresto de 15 horas y que ambas medidas son acumulables, pues corresponden a desacatos distintos. De Llano, señalaron, se ha negado a grabar una disculpa pública dirigida a Sokol y a publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral, luego de acreditarse que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

El comunicado precisa que estas medidas de apremio están previstas en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para obligar al cumplimiento de resoluciones judiciales. La legislación contempla desde multas hasta arrestos administrativos de 36 horas.

La representación legal sostuvo que las órdenes no fueron inesperadas, sino consecuencia de meses de incumplimientos, multas ignoradas y requerimientos judiciales desatendidos. Advirtió que persistir en esta conducta podría configurar un delito castigado hasta con cinco años de prisión.

Sokol denunció públicamente al productor en marzo de 2022. Entonces relató que tenía 14 años y él 39 cuando ocurrió el abuso de poder. La resolución fue emitida el año pasado.