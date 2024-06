CDMX. -El cantante Justin Timberlake fue arrestado en la madrugada de este martes por conducir en estado de ebriedad en calles de Nueva York, informó el sitio TMZ.

Alrededor de las 00:30 horas, el famoso fue detenido por elementos de la Policía, quedando bajo custodia de las autoridades, según reportó una fuente del Departamento de Policía de Sag Harbor al medio citado.

El intérprete de «Can’t Stop the Feeling» se metió en problemas luego de haber estado conviviendo con un grupo de amigos en el American Hotel en East Hamptons. De acuerdo con reportes de ABC News y CNN, los policías vieron a Timberlake conduciendo sin cuidado tras la fiesta por lo que procedieron a detenerlo.

Los elementos intentaron hacerle una prueba de alcoholímetro a Timberlake, pero él se negó.

Al lugar de los hechos llegaron los amigos del cantante, quienes intentaron convencer a los policías de no detener al famoso, sin embargo, ellos no lo permitieron.

Seis horas después de su arresto, Justin quedó libre sin derecho a fianza y en proceso legal, enfrentando un cargo por conducir en estado etílico y citado por pasarse una señal de alto y no mantenerse en su carril.

Justin Timberlake deberá presentarse en el tribunal el próximo 26 de julio, detalló TMZ.