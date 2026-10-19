Arrestan a joven de 27 años por presunto delito sexual en Pilar Blanco

Un individuo de 27 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de ser señalado como presunto responsable de una agresión de carácter sexual contra una menor de 13 años, en el fraccionamiento Infonavit Pilar Blanco, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

La captura ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre el bulevar Águila, en su cruce con la avenida Canario, donde una mujer les salió al paso para solicitar su intervención.

La denunciante aseguró que, minutos antes, un sujeto había agredido sexualmente a su hija menor de edad, por lo que pidió a los oficiales que lo detuvieran. Además, señaló directamente a un individuo que vestía una camisa negra y permanecía a escasos metros del lugar.

Ante el señalamiento, los policías se aproximaron al sospechoso y le practicaron una inspección corporal preventiva. El individuo se identificó como Armando «N», de 27 años.

Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

En su contra se inició una carpeta de investigación por su presunta participación en delitos sexuales, mientras que la autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación jurídica.