Arrestan a hombre tras agresión contra su ex pareja

Un hombre de 26 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado de agredir e intentar estrangular a su ex pareja, una joven de 20 años, dentro de un domicilio del fraccionamiento Villa Las Palmas III.

La intervención ocurrió luego de que los oficiales recibieran un reporte por violencia familiar en una vivienda de la calle Palma Indiana. Al llegar, se entrevistaron con Valeria, de 20 años, quien identificó a su ex pareja como el presunto responsable de la agresión.

De acuerdo con el relato de la joven, momentos antes el sujeto la había atacado físicamente y colocado las manos alrededor de su cuello con la intención de estrangularla. También señaló que durante la agresión fue arrojada contra una cama y posteriormente al piso.

La afectada consiguió un teléfono y solicitó ayuda a los servicios de emergencia. Una vez frente a los policías, pidió que su ex pareja fuera detenido.

Ante el señalamiento, los uniformados arrestaron a Luis “N”, de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

El detenido y la víctima fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres, donde el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar las investigaciones y resolver su situación jurídica.