Arrestan a hombre de 32 años por orden judicial vigente

Un hombre de 32 años, identificado como Alejandro N., fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de San Francisco de los Romo, luego de que una consulta en las bases de datos policiales revelara que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

La captura ocurrió sobre la calle Viñedos de Guadalupe, en el fraccionamiento Viñedos Guadalupe, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Ante su comportamiento, los policías le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva. Durante la intervención, el sujeto proporcionó sus datos personales, los cuales fueron consultados en el Sistema Plataforma México.

Minutos después, el sistema arrojó que Alejandro N. tenía una orden judicial pendiente por violencia familiar, por lo que los oficiales procedieron a detenerlo.

El individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se verificaría su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica.