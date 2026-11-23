Con una bolsa que contenía aproximadamente 26 gramos de presunta marihuana entre sus pertenencias, fue detenido un hombre de 46 años por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Asientos.

El arresto se registró en calles de la comunidad de Bimbaletes El Álamo, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva.

Los oficiales interceptaron al individuo, identificado como Alejandro “N”, alias “El Gambo”, originario de Villa García, Zacatecas, a quien sometieron a una inspección corporal.

Durante la revisión, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 26 gramos.

El zacatecano fue detenido y trasladado, junto con la presunta droga, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, encargado de resolver su situación jurídica.