Una adolescente de 15 años resultó con lesiones luego de ser agredida presuntamente por su padre y la pareja sentimental de éste, durante un altercado registrado en calles de la Zona Centro de Aguascalientes.

Policías municipales realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de Plaza Patria cuando recibieron el reporte de una riña en el cruce de la calle Moctezuma. Al llegar, se entrevistaron con Karla, de 34 años, madre de la menor.

La mujer señaló a Armando “N”, de 34 años y padre de la adolescente, como quien presuntamente la había golpeado. Además, acusó a Marilin, también de 34 años y pareja sentimental del hombre, de participar en la agresión y provocar rasguños en el rostro de la menor, identificada como Lizeth.

La adolescente manifestó ante los uniformados su intención de proceder legalmente contra ambos. Los policías se aproximaron a los señalados, quienes reconocieron haber sostenido un altercado.

Tras el señalamiento directo, Armando “N” y Marilin fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas y trasladados al Centro de Justicia para la Mujer, donde quedó en manos de la autoridad correspondiente determinar su situación jurídica.