Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ex dirigentes nacional del PRI Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, con el apoyo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones, impugnaron ahora la convocatoria del PRI que permite la participación de Alejandro Moreno Cárdenas, «Alito», para intentar ganar un nuevo periodo como presidente del tricolor para el periodo 2024-2028.

Se trata de un segundo recurso de procedencia per saltum, excepcional y de gravedad, que piden sumar al juicio previo presentado contra la Asamblea Nacional la semana pasada.

Los ex presidentes del PRI señalan que es procedente la nueva demanda para que no se produzcan sentencias contradictorias y sea la misma Sala Superior del Tribunal la que resuelva el fondo de la controversia.

Los ex dirigentes demandaron al Tribunal Electoral que dada la gravedad de los hechos se suspenda el proceso iniciado en su partido, en tanto se resuelve el fondo de la demanda.

El pasado viernes por la noche se emitió una convocatoria de la Comisión Nacional de Procesos Internos que permiten la reelección de las dirigencias nacionales y locales, hasta por tres veces consecutivas.

«El proceso de renovación en curso es inconstitucional e ilegal y, dado que dicho proceso de renovación ya se encuentra en curso, por la brevedad de los plazos, el agotamiento de la instancia partidista podría generar violaciones irreparables a los derechos político electorales de las personas suscritas, de la militancia y simpatizantes de dicho instituto político y de la ciudadanía», señala la impugnación.