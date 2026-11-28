CDMX.- Sasha Sokol acusó a ViX de distorsionar su historia de abuso con Luis de Llano y revictimizarla mediante la serie biográfica de Timbiriche. La cantante cuestionó que la producción presente el vínculo como una historia de seducción protagonizada por una adolescente de 14 años, en lugar de abordar la responsabilidad del productor, entonces de 39 años.

A través de redes sociales, Sokol reprochó que la plataforma utilice el argumento de la ficción para modificar hechos examinados por las autoridades judiciales y convertir su experiencia en un producto comercial.

Anteriormente, integrantes de Timbiriche manifestaron su inconformidad con la serie por relegar el legado musical de la agrupación y abordar de manera irresponsable un episodio doloroso.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la condena civil contra De Llano por daño moral, que contempla una reparación económica, una disculpa pública y restricciones sobre declaraciones posteriores.