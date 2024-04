Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Gobierno capitalino, encabezado por el morenista Martí Batres, arremetieron contra la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN, previo al debate de hoy de los candidatos a la Jefatura de Gobierno.

«Es posible que haya documentación alterada o manipulada que entregó la Alcaldía Benito Juárez sobre el caso del túnel de la Línea 12 del Metro, que fue perforado por una obra autorizada por la Alcaldía Benito Juárez. Nos parece un hecho gravísimo», aseguró ayer Batres, en conferencia.

Los documentos alterados serían sobre la construcción inmobiliaria que provocó una fisura y la filtración de cemento en el tramo subterráneo de la Línea 12, en marzo.

La FGJ había abierto una investigación por daño a la propiedad días después de los hechos, sin embargo, la noche del viernes, la dependencia dio a conocer que buscaba imputar a cinco funcionarios de la demarcación por ejercicio abusivo de funciones, por entregar documentación apócrifa o alterada por este caso.

Otros tres particulares son acusados por daño a la propiedad.

En respuesta, el ex Alcalde de la Benito Juárez y candidato opositor a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, insistió en que los permisos de construcción fueron otorgados por la Seduvi.

«A nosotros no nos preocupa, ahorita solo nos ocupa ganar el 2 de junio, no nos van a distraer, no nos van a amedrentar, aquí los espero», dijo Taboada.

«Quien otorgó el uso de suelo fue la Seduvi, deberían de estar persiguiendo al titular, pero hoy es candidato de Morena a diputado federal».

En tanto, la Alcaldía afirmó que fue la constructora la que presentó el documento alterado y no el Gobierno de la demarcación, acción por la cual se llevó a cabo una verificación administrativa que derivó en la suspensión de la obra 14 días antes del siniestro.

De acuerdo con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, se le solicitó a la demarcación la documentación necesaria para darle seguimiento al caso en varias ocasiones sin tener respuesta de manera inmediata.

«Pasaron los días y no daban la información, pidieron nuevos plazos y, finalmente, después de muchos días entregaron información, pero ahora el Fiscal General de Justicia en funciones, Ulises Lara, informó que encontraron indicios de información apócrifa, de documentación manipulada y, o alterada», dijo el Mandatario.

El Jefe de Gobierno agregó que es atribución de la Alcaldía otorgar las manifestaciones de obra, las licencias de construcción, de demolición, autorizaciones para fusión de predios, así como cuidar, vigilar y sancionar sobre el debido cumplimiento.