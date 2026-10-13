CDMX.- El actor y cantante Drake Bell criticó al sindicato SAG-AFTRA tras perder su seguro médico por no alcanzar los ingresos mínimos exigidos para mantener la cobertura. El protagonista de la serie Drake & Josh expresó su inconformidad en Instagram, donde cuestionó que sus más de 35 años de trayectoria no le garanticen acceso a esta prestación.

Bell también dirigió sus críticas al presidente del sindicato, Sean Astin, conocido por sus actuaciones en El Señor de los Anillos y Los Goonies.

Según Variety, el artista compartió una captura que muestra que sus ingresos entre julio de 2025 y junio de 2026 resultaron insuficientes para conservar el beneficio.

El plan de salud sindical establece un ingreso mínimo de 28 mil 90 dólares para 2026, cifra que aumentará a 28 mil 933 dólares en 2027. También contempla requisitos alternativos mediante días trabajados.

Hasta el momento, SAG-AFTRA y Astin no habían respondido públicamente a sus declaraciones.