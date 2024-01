CDMX.- Anette Cuburu no se guardó nada al referirse a Andrea Legarreta y a la productora Carmen Armendáriz, con quien trabajó hace 16 años, pues dejó claro que ellas le hicieron la vida imposible.

Incluso comentó, que ambas sugirieron en su momento que ella habría tenido un romance con Raúl «El Negro» Araiza.

«Alguien que esté hablando de mí, (desde) hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera», expresó en entrevista con Ana María Alvarado.

«Hubo un tiempo en mi vida que la pasé muy mal, gracias a ella y Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor, porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal».

Cuburu reveló que su equipo de abogados ya tiene listas las denuncias por las difamaciones de las que ha sido víctima, aunque no aclaró si el proceso será dirigido a Legarreta o a Armendáriz. (Gisela García/Agencia Reforma)