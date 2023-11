Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación.

Ayer, Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso. Expuso que Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero, bajo el que la FGR entabló la demanda, no estaba previsto en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal.

Durante su mañanera, el Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores que, indicó, no entienden lo que es la justicia.

«De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos, lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad, presuntos, delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia.

«Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, ‘faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10, sino a las 12, no fue el jueves, sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder’ o cosas por el estilo. Jueces, estamos enfrentando diario todo esto, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla», declaró.

Desde Oaxaca, el Mandatario federal recordó que aún no hay acuerdo con Lozoya sobre la reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

«No hay todavía un acuerdo, nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva los sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo y hay diferencias en cuanto al monto, ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares, devolver y Pemex y hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por esos términos, no se ha concedido la libertad condicionada porque no hay ese arreglo».

López Obrador insistió en que, para renovar al Poder Judicial, jueves, magistrados y Ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos en las urnas.

«Así como se eligen los presidentes municipales, a los gobernadores, presidentes de la República, diputados, senadores, igual es muy importante tener jueces, íntegros, honestos, incorruptibles, sino, es una burla, todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre.

«Como se decía antes: ¿cuando has visto un costal o un bulto de dinero en la cárcel? Porque imperaba la impunidad, entonces eso hay que resolverlo, es una asignatura pendiente y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial, que la impulsaron ellos mismos, porque es un poder independiente, pero no pudimos, porque cuando llegué, pensé que era muy difícil cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, que desconoció al Poder Judicial, y en particular, la Suprema Corte, los despidió a todos y propuso a otros, yo no iba a hacer eso».

En 2019, la Corte estableció en una acción de inconstitucionalidad que la Ley Nacional de Extinción de Dominio sólo puede ser aplicada para hechos previos a ese año, únicamente en delitos de delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo de vehículos, delitos contra la salud y trata de personas, pero no lavado de dinero.

El fallo de la jueza Osorno no significa que en lo inmediato la residencia vaya ser devuelta a Lozoya, ya que la juez precisa que el aseguramiento será levantado hasta que exista una sentencia de última instancia.

Además la FGR podría impugnar la resolución ante un tribunal colegiado de apelación en materia civil.

La casa de Lozoya se ubica en el conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera en Lomas de Bezares, y fue comprado por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.

La propiedad estaba asegurada en el proceso del Caso Agronitrogenados, en el que se imputaba a Lozoya un supuesto lavado de 3.5 millones de pesos, sin embargo, dicho procedimiento y aseguramiento quedaron sin efecto.

Eso sucedió el pasado 31 de agosto, cuando el Juez de control Gerardo Alarcón López dictó la suspensión condicional de ese proceso, porque consideró que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya estaba pagando una reparación del daño de 216 millones de dólares y eso impactaba en forma solidaria en favor del ex director de Pemex.

Existe otra demanda de extinción de dominio que promovió la FGR para apropiarse de la residencia de Ixtapa Zihuatanejo, comprada en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya y evadida de la justicia por lavado.

‘Intenté reformar el PJ, pero pudimos’

López Obrador reiteró que se equivocó con sus propuestas a Ministros porque, al llegar la Suprema Corte, se aliaron con los del antiguo régimen.

«Cuando llego a la Presidencia, me encuentro que era peor de lo que yo había escrito y había imaginado, algo parecido me sucedió con el poder judicial, si sabía yo que estaba descompuesto y planteé, bueno, cómo le hacemos para reformar, hice unas propuestas de Ministros, me equivoqué porque se aliaron con los del antiguo régimen, en vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el status quo, no reformando, no cambiando».

El tabasqueño dijo que intentó reformar al Poder Judicial, pero no pudo, por lo que, si no hay otra salida, hay que elegir a sus integrantes por voto ciudadano.

«Entonces ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial. Entonces, antes de irme, si voy a dejar una iniciativa, se requieren dos terceras partes de los votos, votación de mayoría calificada para poder reformar la Constitución y que se elija a los jueces, a los magistrados y a los Ministros, porque no veo otra salida y no basta solo con estar haciendo la denuncia, para decirlo coloquialmente, pues es el remedio y el trapito, voy a plantear ¿qué es lo que puede ayudar a reformar el Poder Judicial?».