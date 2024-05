Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes en contra de la tarjeta rosa que se distribuye en el estado de Guanajuato, actualmente gobernado por el PAN, con la que se entregan apoyos a mujeres de mil pesos mensuales.

Durante su mañanera, el Mandatario fue cuestionado sobre la legalidad de la aplicación de ese programa durante el proceso electoral, en el que no sólo se renovarán cargos federales, sino también la Gubernatura y las presidencias municipales de la entidad.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que se trata de una conducta antidemocrática y se lanzó contra la entrega de dádivas para coaccionar el voto.

«No debe de suceder, ya eso tiene que ver con el México antidemocrático que hizo mucho daño ese sistema político, antidemocrático de compra de votos, de tráfico con la pobreza de la gente, de falsificación de actas, de relleno, de hornos, del acarreo, de que votan los finados o votaban los finados, el ratón loco y la entrega de dádivas como tú lo señalas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos y las tarjetas y dinero en efectivo», dijo.

«No se debe de permitir eso y está prohibido en la Constitución, en la ley, muy claramente y hay que denunciarlo, el voto tiene que ser libre, las elecciones limpias y libres, no fraude, que cada ciudadano vote, por lo que le dicte su conciencia, y si los están hostigando mucho, que digan que sí, una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto, que digan ‘sí, sí, sí, sí’, pero a la hora de votar, toma tu Champotón».

La llamada tarjeta rosa corresponde al Programa Mujeres Grandeza que, de acuerdo con la página oficial del Gobierno de Guanajuato, tiene como objetivo apoyar a las mujeres adultas y sus familias mediante la transferencia de recursos económicos «para contribuir a la mejora de sus condiciones de vida».

«Apoyo económico 2024: La entrega del apoyo económico a cada persona beneficiaria será por medio de la Tarjeta Mujeres Grandeza y podrá ser otorgada en una mensualidad o hasta en doce, para un apoyo total de 12 mil pesos», refiere el sitio web.

Apenas en febrero, en el marco de su sexto informe, el Gobernador panista Diego Sinhue Vallejo, adelantó que el programa beneficiará a unas 300 mil mujeres, con 12 pagos mensuales de mil pesos.

El 4 de mayo, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, consideró que la distribución de la tarjeta rosa en Guanajuato es violatoria de la ley.

«Se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada tarjeta rosa y ahí exigimos al Instituto Electoral que sancione, se está repartiendo en Guanajuato una tarjeta donde reparten 9 mil pesos que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PRIAN aquí en Guanajuato», expresó, de gira por esa entidad.

Al abordar el tema, López Obrador descartó que sus opiniones sean violatorias de la ley. Sin embargo, adelantó que esta mañanera será bajada de sus redes el día de mañana.

«Además, ya mañana quitamos esta conferencia y no hay ninguna violación, porque no estoy llamando a votar por nadie, que cada ciudadano decida libremente, pero si es una calamidad y si queremos que nuestro querido México siga progresando con justicia, no al fraude, porque eso era lo que impedía el avance», manifestó.

El Presidente consideró que la credencial de elector es un arma poderosa y confió en la responsabilidad con la que actuarán los ciudadanos frente a las urnas.

«La credencial de elector es un arma muy poderosa, con la credencial de elector, sin violencia, de manera pacífica, se puede transformar o se puede cambiar una realidad de opresión, injusticias, privilegios o se puede protestar y oponerse al gobierno o se da a conocer, se expresa como se manifiesta el repudio al Gobierno es el ir a votar con libertad», señaló.

«Yo espero que esto suceda, porque la gente es muy responsable, el pueblo de México es muy responsable».