Alejandra Benítez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 15-Nov-2023 .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los «cretinos» que no pagaban impuestos.

«Le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos los de la economía informal, cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo, como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas porque imperaba la corrupción»

«Estos caraduras, cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los ‘viene viene’ y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba».

En conferencia, el Mandatario criticó a empresarios de medios de comunicación, quienes no pagaban impuestos y eran beneficiados con condonaciones millonarias.

«Los dueños de los medios de información convencionales, constructores o grandes empresarios y para qué querían el medio de información, pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el Gobierno les diera todo lo que pedían».

«¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos, porque, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos, estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran incienso al Presidente».

El Jefe del Ejecutivo aseveró que lo que obtenían algunos periodistas a través del «chayote» era «una bicoca» comparado con los dueños de los medios de comunicación.

«También se piensa que era el ‘chayote’, lo que le daban a los periodistas, no, eso es una bicoca, en comparación con lo que obtenían los dueños, por más que le pagaran a un periodista».

«Para empezar, los que ganan bastante en el periodismo deben de ser 20, cuando mucho, pero hay miles de periodistas que ganan poco, viven en la justa medianía y otros con ingresos muy precarios y, ¿qué se queda en la conciencia de muchos? En lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el ‘chayote’, ‘los chayoteros’, no, no no no no, eso no es nada, nada, en comparación con lo otro».

Ayer, López Obrador aseguró que no tiene un pleito personal con Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, pero advirtió que «no puede hacerse de la vista gorda» y permitir que no pague los 26 mil millones de pesos que debe al fisco. También informó que el dueño de TV Azteca ya pagó unos 2 mil 500 millones de pesos, pero mantiene el adeudo más grande, que hoy se litiga en el Poder Judicial.

‘Críticas por Acapulco buscan socavar mi Gobierno’

López Obrador dijo además que hay quienes buscan socavar su Gobierno con críticas sobre su actuar en Acapulco.

«Empezaron a difundir que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo. No, es para socavar al Gobierno, pensando que así van a poder desprestigiar al Gobierno y va a regresar la mafia por sus fueros, porque como ya también viene la temporada electoral el día 20 de noviembre, el lunes, Día de la Revolución, del aniversario del inicio de la Revolución, empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas».

«Por eso decirle a la gente mucho ojo si de por sí hay que estar pendientes y de manera precavida, ahora más, porque como dirían en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner, para que no nos asustemos, todo es tranquilo, van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos forma de replicar y todos todos todos podemos participar».

El Presidente reiteró que en TV Azteca se abrió micrófono para que le mienten la madre, pero aseguró que nadie será perseguido.

«Y prohibida la censura, si estamos aceptando lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido. No vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir: ‘quítenlos’, no, no, no, no, no».

«¿Se imaginan? Primero, hay que garantizar la libertad, es mejor que haya excesos a que haya censura y segundo, se terminan martirizando y nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no, nada, nada nada nada. Diálogo horizontal, circular y derecho de réplica, polémica, debate, es interesante. Ya el INE no me ha sancionado, porque estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme».

Este martes, López Obrador reconoció en Culiacán que no ha recorrido las colonias devastadas en Acapulco porque le pueden sembrar provocadores y no permitirá que lo ninguneen.