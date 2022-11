Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ayer contra el titular del INE, Lorenzo Córdova, y acusó al organismo de ocultar una encuesta en la que la población avala la transformación del órgano electoral y que los consejeros sean elegidos por el pueblo.

«Como no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da pena ajena, la verdad, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral», dijo el Mandatario.

AMLO también acusó a Córdova de racista tras recordar que, en una grabación difundida en 2015, el consejero electoral se burló de un líder indígena.

«Hay gente que tiene doctorado, bueno, el del INE, una vez lo grabaron hablando por teléfono burlándose de unos indígenas, burlándose, como racista, pero es doctor por una universidad del extranjero, no es lo mismo educación que cultura», dijo.