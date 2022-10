Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arremetió ahora contra los gobernadores del PAN que se oponen a la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y que, al mismo tiempo, tienen el mayor número de soldados desplegados en sus estados.

Durante una reunión con el Congreso de Durango, el funcionario respondió a las críticas lanzadas por la diputada panista Verónica Pérez Herrera, quien advirtió que prorrogar la militarización del País sólo difiere la responsabilidad del Gobierno federal de resolver el creciente problema de la violencia.

«No podemos andar por la vida haciendo alegorías de hipocresía, no lo digo por usted, lo digo por los gobernadores que piden el apoyo de la Guardia Nacional o de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública», dijo.

Según el tabasqueño, los estados de Guanajuato y Chihuahua, gobernados por el PAN, son los que más respaldo han recibido de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia.

«¿Sabe usted cuáles son los dos estados donde hay más apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública? El primero de ellos es el más violento del País, por cierto.

Guanajuato, tiene hoy 8 mil 420 elementos de la Guardia Nacional, casi 12 mil del Ejército Mexicano, contra solamente 3 mil 75 elementos de seguridad pública estatal», afirmó.

López detalló que el propio Gobernador Diego Sinhue Rodríguez fue quien pidió que 175 policías de Irapuato sometidos a proceso fueran reemplazados por la Guardia Nacional.

El titular de Segob también se refirió al caso de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos, donde se encuentran desplegados 6 mil 764 elementos.

«El segundo estado donde hay más apoyo de las fuerzas federales en materia de seguridad pública es Chihuahua, que tiene el día de hoy 6 mil 764 elementos y, por el contrario, tiene mil 47 elementos de seguridad pública estatal», refirió.

«Y cuando hubo que entrar en Cerocahui a apoyar al Gobierno del estado para restablecer el orden público, ahí estuvieron y están todavía los elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas».

Sin lamerse las heridas

En su intervención, la legisladora del PAN aseguró que la militarización no ha podido evitar que se desborde la violencia en el País, que incluso alcanzó a los procesos electorales registrados en 2021.

«Se los digo de corazón, hoy México viven los más altos niveles de violencia, de inseguridad y terror de los que se tengan memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron enormemente violentas y esto se ha debido, entre otras cosas, a la desaparición de la Policía Federal y el debilitamiento de las policías estatales y municipales», denunció Pérez Herrera.

Las expresiones de la legisladora también recibieron respuesta del Secretario de Gobernación, quien atribuyó las acusaciones de la diputada a la derrota del PAN en los comicios para renovar la gubernatura de Tamaulipas.

«A lo mejor todavía les duele a quienes militan en Acción Nacional que el pueblo en Tamaulipas mayoritariamente decidió que hubiese un cambio de rumbo. Nosotros esperamos que allá en Tamaulipas pues ya nunca más vuelvan a vivir gobiernos como el que se fue», manifestó.

«Pero no hay que quedarse lamiendo las heridas, porque el problema de eso es que cuando uno humedece las heridas, estas no van a cerrar nunca».