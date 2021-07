Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ocurre desde el domingo, pobladores alertaron que los narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos criminales siguen afectándolos en Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán, municipios de la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

En denuncias anónimas, a través de fotografías y videos, ayer se reportó la circulación de vehículos blindados artesanalmente, así como hombres encapuchados y portando armas largas en la vía pública, tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como de Cárteles Unidos, éstos últimos liderados principalmente por “Los Viagras”.

En Buenavista, extraoficialmente se habla de por lo menos dos personas muertas por los enfrentamientos entre estos dos grupos criminales, y en Tepalcatepec también se reportó una balacera, pero en ninguno de los casos las autoridades dieron su versión.

El sacerdote de Apatzingán, José Segura, indicó que la Guardia Nacional no ha realizado ningún operativo para tratar de evitar estos enfrentamientos en las cabeceras municipales, así como a las orillas de los pueblos.

“Los grupos delincuenciales están en el centro de Buenavista, lo que hacen esos grupos es buscar a las personas que creen que son del bando contrario, los amenazan, queman las casas, los sacan y hasta pueden asesinarlos”, afirmó en un video.

“Tristemente la Guardia Nacional está en las orillas del pueblo, en las entradas, cuidando de que nadie perturbe la cacería de brujas de los Cárteles Unidos, en lugar de ayudar a la población, están cuidando de los que ahora están martirizando a la población”.

La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Michoacán reportó ayer tres bloqueos con vehículos y por el asfalto destrozado, de los cuales dos se mantenían hasta anoche.

El primer bloqueo que se reportó fue el de la vía Morelia-Lázaro Cárdenas, tramo Uruapan-Nueva Italia, por parte de integrantes de “Pueblos Unidos”, un grupo de autodefensas, no obstante la autoridad logró quitar los vehículos y a las personas.

Los bloqueos se mantienen sobre la carretera Quiroga-Tepalcatepec, tramo Apatzingán-Tepalcatepec; el primero, donde grupos criminales rompieron con maquinaria pesada la carretera a la altura del puente de Santa Ana Amatlán, y el segundo, a la altura del kilómetro 213+300.

“La situación en la región es insegura, la circulación es de riesgo. Si no es indispensable circular por esos tramos, no hacerlo y esperar a que las condiciones lo permitan y mantenerse informado del avance de estos sucesos”, alertó la dependencia.

Hasta anoche, ninguna autoridad estatal o federal había informado sobre las balaceras, recorrido de grupos criminales y retenes formados en esta zona colindante con Guerrero y Estado de México.