CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la clausura por acusaciones de malos manejos administrativos, el Gobierno de Veracruz tomó el control del Acuario de Veracruz, que ahora se llamará Aquarium, por medio de un decreto publicado el lunes cerca de la medianoche.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) será la responsable del recinto de su tipo más grande del país, que opera desde hace 30 años.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad, extingue el Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz, con participación privada y estatal, y que a diciembre de 2021 contaba con un patrimonio total de 85 millones 45 mil 705.59 pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2021 del Gobierno veracruzano.

El 11 de mayo fue clausurado temporalmente por la PMA por anomalías detectadas en inspecciones y tras una denuncia en 2019 por la realización de una fiesta.

De acuerdo con el Gobernador morenista Cuitláhuac García, el ahora ex Concejo no había entregado información sobre un manatí muerto e incinerado ni tampoco otros requerimientos legales sobre el recinto que, sólo en 2021, tuvo un ingreso de 100 millones de pesos por ingreso de visitantes.

En días anteriores, el morenista se quejó de que, a pesar de tener participación, el Gobierno estatal no era tomado en cuenta en las decisiones mayoritarias del Acuario ubicado en el Playón de Hornos, zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en un terreno federal enajenado en 1992 al Gobierno estatal.

Integrantes del patronato negaron tales señalamientos y aseguraron operar de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y convenciones internacionales, además de contar con todos los permisos otorgados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ayer, en conferencia de prensa, García indicó que el Aquarium reabrirá a más tardar en 48 horas, e informó que la PMA colaborará con la Secretaría de Turismo y Cultura para crear un plan turístico que presentará en un máximo de 20 días.

Entre las nuevas medidas, se contempla un día de entrada gratuita los segundos martes de cada mes, con excepción de julio y diciembre, así como durante Semana Santa y los días del carnaval.

Además, debe incluir 30 por ciento de descuento a los huéspedes de los hoteles de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

El mandatario subrayó que quedan prohibidas las fiestas dentro del Aquarium, e instruyó a la PMA a abrir una investigación sobre la muerte de un manatí e informar en menos de 30 días qué sucedió.

Asimismo, ordenó interponen denuncias ante la presunción de delitos y dar a conocer el inventario y estado de cada especie del lugar.

Aseguró que acordará con los trabajadores actuales que continúen sus labores en el acuario, salvo aquellos que pudieran tener responsabilidades directas por la muerte del manatí.

