Arrastró a su pareja y acabó ante la autoridad

Un hombre de 31 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que su pareja lo señalara por presuntamente haberla tirado al suelo, arrastrado y golpeado en distintas partes del cuerpo, en el fraccionamiento Municipio Libre.

La intervención policial se registró en el cruce de las avenidas Alameda y Siglo XXI, donde los uniformados atendieron un reporte de violencia familiar.

En el lugar, los oficiales encontraron a Andrea, de 25 años, quien denunció que su pareja la había agredido física y verbalmente. Según su testimonio, el individuo la derribó y arrastró por el suelo, además de propinarle golpes en la espalda y el cuello.

La afectada manifestó su intención de presentar una denuncia formal contra su agresor y señaló directamente a Gerardo “N”, de 31 años, como el responsable de los hechos.

Ante el señalamiento, los policías procedieron a detener al sospechoso, quien fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.