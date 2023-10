El irresponsable conductor de un vehículo estuvo a punto de provocar una tragedia al intentar ganarle el paso a un tren, ya que no logró su objetivo y fue impactado por la máquina que arrastró el vehículo por más de 40 metros.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y todo quedó en daños materiales.

El percance se registró a las 05:40 horas, en la avenida Aglaya, en el cruce con las vías del ferrocarril, a la altura de la colonia Las Hadas.

Elementos de Vialidad Municipal, que tomaron conocimiento de los hechos, establecieron que el presunto responsable, de nombre Daniel, de 30 años de edad, circulaba por la avenida Aglaya a bordo de su vehículo Volkswagen de color blanco. Al llegar al cruce con las vías del ferrocarril, intentó ganarle el paso a un tren, a pesar de que ya estaba muy cerca.

Debido a su imprudencia, no logró su objetivo y provocó que fuera impactado por la máquina, que arrastró el vehículo por varios metros hasta que finalmente logró detenerse.