Libertad Maria Fernanda Covarrubias Santiago Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Meses antes del multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, ya circulaban acusaciones contra Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido como probable responsable del crimen, por presuntos fraudes relacionados con la renta de casas vacacionales.

Usuarios de casas de alquiler en Cuernavaca, Tequesquitengo y Acapulco acusan a Rosen Ferlini y a una mujer identificada como Paola Mandri de operar primero bajo el nombre de +Relax y posteriormente como NOMAD P.M.

El martes pasado Rosen asesinó al músico, a su esposa Ana Paola, de 35 años y que estaba embarazada, a su hija de 3 años y a Aleyda Romero, de 21 años, encargada de las labores domésticas.

«Me hicieron un fraude de aproximadamente medio millón de pesos por Hospedaje Vacacional en Valle», escribió la denunciante, quien aseguró que existía un grupo de más de 11 afectados.

La publicación advertía a propietarios y clientes que verificaran contratos, referencias, depósitos y documentación antes de entregar dinero o propiedades.

El dato adquiere relevancia después de que la Fiscalía General de Justicia del Edomex confirmó que Rosen Ferlini era socio comercial de Meléndez y que esa relación de confianza habría facilitado su ingreso al departamento de la familia en el fraccionamiento Grand Viure.

La Fiscalía mexiquense investiga una disputa económica entre los socios. Hay, además, antecedentes documentales de la actividad empresarial de Rosen Ferlini.

El Poder Judicial de la CDMX lo registra como parte demandada en un juicio mercantil promovido por Banorte contra Shark BTL y otras personas, dentro del expediente 1110/2019.

En redes sociales, afectados por el imputado difundieron y replicaron testimonios sobre estafas en el cobro de rentas turísticas que derivaron en reservas canceladas sin reembolso o contratos apócrifos.

Las denuncias acumulan afectaciones de hasta 500 mil pesos por caso. Entre los testimonios destaca el difundido el 21 de julio en un grupo de Facebook sobre rentas en Cuernavaca, Teques y Acapulco, donde una usuaria acusó al empresario y a su socia de estafarla por dicho monto en el alquiler de un inmueble en Valle de Bravo.

El ataque fue planeado

Diego Sebastián, el presunto homicida del músico Jonathan Meléndez y su familia, preparó el ataque.

Días antes le pidió a Gerardo, el otro detenido, que le consiguiera cinta adhesiva industrial, unos guantes negros de uso rudo y cinchos de plástico.

Además le ofreció un buen pago en dólares para que lo acompañara al domicilio de las víctimas, en Zona Esmeralda.

De acuerdo con sus declaraciones, Gerardo desconocía las intenciones de Diego, pero aceptó.

Los reportes periciales refieren que Diego utilizó un arma corta calibre 9 milímetros con silenciador, pero en la vivienda no fue localizada.

‘ERA MUY ALEGRE Y CARISMÁTICA’

Aleyda Romero vivía a 103 kilómetros del Municipio de Atizapán de Zaragoza, donde fue asesinada junto a la familia del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa.

Ella tenía 21 años de edad y estudió la carrera técnica de enfermería, pero, desde hace un año, calculan sus vecinos, trabajaba en labores domésticas.

Aleyda era uno de los pilares económicos de su hogar. Entre semana se quedaba en el complejo residencial Gran Viure, ubicada en Zona Esmeralda, con la familia Meléndez, y los fines regresaba al Municipio de Chalco, también en el Estado de México.

Ayer, su familia también hizo un viaje largo con ella, de tres horas, pero esta vez con su cuerpo en un ataúd desde el anfiteatro de la Fiscalía de Homicidios, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla, hasta su casa en la comunidad de San Martín Cuautlalpan.

Al mediodía, el cortejo fúnebre se estacionó en la Calle Vicente Villada, en un tramo donde no hay pavimento y, cuando sacaron el ataúd, aventaron confeti.

Decenas de pobladores le dieron el pésame a la familia Romero Victoria. Asimismo, en la página de Facebook de San Martín Cuautlalpan extendieron sus condolencias a los deudos.

El pueblo siguió una de sus tradiciones en los velorios: compartir un plato de comida con la comunidad que llegara a la carpa que fue instalada en la calle.

«Era muy alegre y carismática, me quedo con todo lo bonito que compartí con ella», dijo su compadre Ulises Estrada.

Antes de pedir que el velorio fuera privado, Juana Victoria, tía de Aleyda, pidió justicia para su sobrina.

El presunto homicida de Aleyda y la familia Meléndez es Diego Sebastián, quien fue detenido con su cómplice Gerardo.

Ambos permanecen en el Ministerio Público, mientras la Fiscalía mexiquense trabaja en la integración del expediente para obtener y ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los asesinatos.

Diego y Jonathan eran socios de un negocio de arrendamiento de departamentos para estancias temporales.

Hasta el momento, el móvil apunta a una deuda de dinero en efectivo y criptomonedas, pero las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Mientras tanto, los cuerpos de la familia Meléndez y su mascota fueron entregados a sus deudos durante la madrugada de ayer en el servicio forense de la Fiscalía de Homicidios con sede en Tlalnepantla.

Jonathan, su esposa y su hija son velados de manera privada en una funeraria de la Colonia Santa Mónica, en la misma demarcación.

Mientras que su hijo mayor, de 6 años y quien sobrevivió, también fue entregado a los deudos y recibe acompañamiento por parte de las autoridades.

Con información de Iris Velázquez, Andrea Ahedo y Elthon García