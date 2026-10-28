Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva presidenta interina del INE, Blanca Cruz, quien encabezó el organismo electoral de Puebla, arrastra señalamientos por contrataciones dudosas a una empresa acusada por la ASF de cobrar por servicios fantasmas.

En abril del 2026, la Auditoría Superior del Estado informó que en el 2024, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) poblano, presidido por Cruz entre el 2022 y 2026, contrató a Comercializadora JVLY, para la compra de material electoral para la elección local, por 129 millones 700 mil 584 pesos.

Sin embargo, advirtió en su reporte, el organismo no proporcionó oficio de autorización de suficiencia presupuestal, documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica del proveedor.

JVLY fue una de las proveedoras favoritas de Taddei en el INE.