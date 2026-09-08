El Poder Legislativo de Aguascalientes se mantiene como uno de los entes públicos con mayor rezago en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en materia anticorrupción, señaló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Marcela López Serna.

Explicó que el Congreso del Estado históricamente concentra varios indicadores en rojo. El seguimiento a las recomendaciones no vinculantes se realiza mediante un esquema de semáforos que permite identificar el grado de avance de cada institución obligada.

No obstante, reconoció que durante este año el Poder Legislativo ha mostrado avances derivados del trabajo de vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción. Añadió que se ha intensificado la coordinación con el Congreso para impulsar el cumplimiento de los pendientes, lo que ha permitido modificar algunos de estos indicadores conforme se ponen en marcha las acciones requeridas.

Detalló que las recomendaciones pendientes no corresponden exclusivamente a cuestiones de fiscalización, sino también a modificaciones legales que deben ser procesadas por el pleno y a obligaciones relacionadas con el funcionamiento interno del propio Poder Legislativo.

Entre estas últimas mencionó acciones de capacitación en materia de ética, en las que ya se registran avances. También existen recomendaciones relacionadas con reformas legales que, debido a cambios posteriores en la legislación nacional, podrían haber quedado sin posibilidad de concretarse. En esos casos, corresponderá al Congreso informar formalmente las razones por las cuales ya no resulta posible atenderlas.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción mantiene una revisión periódica de las recomendaciones y que cualquier acción encaminada a su implementación permite modificar el estatus de cada institución hasta alcanzar su cumplimiento total.