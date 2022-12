Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde que llegó a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha buscado meter mano al padrón electoral, afirmó el ex consejero Marco Baños.

Por ello, consideró, si la reforma electoral a la Constitución, en la que se propone quitarle al INE el control del padrón, no se aprueba el próximo martes, el riesgo de que el Gobierno federal busca meter mano a dicho documento a través de leyes secundarias se mantiene.

El ex funcionario electoral, quien presidió la Comisión del Registro Federal de Electores, recordó que entre 2019 y 2020, la Secretaría de Gobernación pidió al INE firmar un convenio para que le entregará la base de datos del padrón.

Lo anterior, agregó, argumentando que necesitaba los datos para que Gobierno federal emitiera la cédula de identidad, sin embargo, los consejeros no aceptaron, al considerar que se ponían en riesgo los datos de millones de mexicanos mayores de 18 años.

«Olga Sánchez Cordero, a través de Jorge Alcocer, que era su jefe de asesores, planteó la posibilidad de que firmáramos un convenio donde les entregábamos el padrón para emitir la cédula, pero hubo oposición de todos los consejeros y dijimos que no», indicó.

El 22 de enero del 2020, la Secretaría de Gobernación entregó al INE un oficio en el que textualmente le solicitaba: «la transferencia de los datos biométricos contenidos en el Registro Federal de Electores para la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y brindar el Servicio Nacional de Identificación Personal».

Sin embargo, seis días después, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, le respondió formalmente que el organismo no estaba en posibilidad jurídica de atender esa solicitud.

«De la lectura e interpretación del marco normativo vigente en la materia, se desprende que hay un impedimento constitucional y legal para que esta institución haga entrega de la información personal que las y los ciudadanos le han proporcionado al Registro Federal de Electores, como la fotografía del rostro y las huellas dactilares», se le notificó a la ex secretaria.

En el documento, el INE mostraba su disposición de mantener el diálogo institucional para ayudar a la creación de dicho documento de identidad, sin vulnerar el derecho a la protección de datos personales.

Sin embargo, esa dependencia no insistió más en el tema, y las pláticas no se reanudaron.

Actualmente, la Constitución establece, de manera textual, como una facultad del INE elaborar «el Padrón y la Lista Nominal de Electores».

Sin embargo, en la propuesta de reforma electoral presidencial, que fue aprobada esta semana en comisiones y que el martes será sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados, se limita a decir: «La integración de la lista nominal de electores».

Para Baños, eliminar la palabra «padrón» abre la puerta para que el Gobierno controle el documento con toda la información de 96.5 millones de personas en posibilidad de votar en el 2024.

Ahora, consideró el especialista electoral, existe el riesgo de que en leyes secundarias se obligue al INE a dar acceso al padrón a través de convenios, como pretendía inicialmente.

«No se puede (que Gobernación asuma el control del padrón a través de leyes secundarias) porque la Constitución lo establece como una atribución exclusiva del INE, y no creo que quieran establecerlo así en la ley (regulatoria)

«Lo que sí es que quizá quieran tener acceso para temas de identidad, por ejemplo, como se hace con la FGR (para la identificación de cadáveres), que es a través de convenio», indicó.