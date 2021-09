CDMX.- The Crown finalmente fue coronada ayer como la Mejor Serie de Drama durante la entrega 73 de los premios Emmy, que se llevó a cabo ayer en una carpa afuera del Microsoft Theater en Los Ángeles, California.

Y es que la serie, que ha cosechado premios a lo largo de su lanzamiento en 2016, había sido superada en otras ediciones por Succession, Game Of Thrones y El Cuento de la Criada.

Además de este galardón, el programa de Netflix también acaparó las ternas a Mejor Actriz y Actor, para Olivia Colman y Josh O’Connor, así como las de actores de reparto, que fueron para Gillian Anderson y Tobias Menzies.

The Crown en total sumó 11 reconocimientos, contando los que recibió durante los dos días de los Emmy Creative Arts, que destacan los logros de los shows televisivos a nivel técnico.

Otra producción de Netflix que ganó, pero en el rubro de Miniserie, Serie Antológica o Filme para TV fue Gambito de Dama, que superó a otras producciones como WandaVision y I May Destroy You.

Arrasó también en las categorías de dirección, para Scott Frank, Vestuario y Maquillaje de Época, Reparto, entre otros: con esta edición logró 11 premios.

Ted Lasso, producción de AppleTV+, se hizo ayer de cuatro trofeos: Mejor Serie de Comedia, Actor (Jason Sudeikis), y Actor y Actriz de Reparto para Brett Goldstein y Hannah Waddingham, respectivamente. En los Creative Arts tuvo tres.

Hacks, de HBO, se alzó con tres estatuillas a Mejor Guión, Dirección (por el capítulo piloto “There is no Line”) y Actriz en Serie de Comedia para Jean Smart.

Miniserie, Serie Antológica o Filme para TV estuvo dividido para otros proyectos más, por ejemplo, Mare of Easttown, producción de HBO, obtuvo tres Emmys gracias a las actuaciones de Kate Winslet, Julianne Nicholson y Evan Peters. (Staff/Agencia Reforma)