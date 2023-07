Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- A pesar de que la sequía en Jalisco empezó en diciembre de 2022 y derivó en un inicio temprano de la temporada de incendios forestales -en febrero-, la falta de estrategia y medidas de prevención suficientes se conjugaron para que el Estado acapare el 30 por ciento de la superficie forestal quemada a nivel nacional.

Al corte del 19 de junio, de las 496 mil 236 hectáreas forestales incendiadas este año, según el reporte de la Comisión Nacional Forestal, 152 mil 349 son de Jalisco, es decir, casi una tercera parte del daño causado en los 32 Estados, pese a no ser la Entidad más boscosa.

Si bien este año se caracterizó por una sequía severa la mayor parte del año en todo Jalisco, el 62 por ciento de los incendios forestales fueron deliberados, según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Aunado a este contexto que coloca a los bosques en una posición vulnerable ante el fuego, brigadistas forestales de la Semadet y el botánico de la UNAM, Dante Figueroa, quien realiza investigaciones en campo en Jalisco, coinciden en que por parte del Estado faltó estrategia y prevención, y derivó en que los incendios los rebasaran.

«Uno de los problemas mayores es que no se dimensionó cuando inició la temporada de estiaje, hizo muchísima falta labor de prevención, las brigadas llegaron a saturarse tanto que no podían atender incendios», relató Figueroa, quien incluso coordinó una colecta de víveres para brigadistas en la Sierra Occidental.

«Hubo un incendio en San Sebastián del Oeste, pegado a Nayarit, pasaron tres días sin ser atendido porque las brigadas estaban en otro incendio en Mixtlán, no había brigadas suficientes. No hubo manejo adecuado, hubo una saturación de incendios y de brigadistas», abundó.

En esto coinciden combatientes activos en Semadet, quienes pidieron anonimato por temor a represalias. Ellos comentaron que la falta de estrategia les generó jornadas extenuantes de un combate tras otro, que consideran les puso en riesgo por el cansancio físico, falta de equipo y de una estrategia de combate antes de ingresar al fuego.

«En los cursos que nos han dado siempre nos dicen que cuando surge un incendio, el primer paso es establecer el puesto de mando, que es donde se evalúa el terreno, las condiciones, etcétera, y después entran los brigadistas. Pero en los hechos es al revés, entramos a ciegas y sobre la marcha van planeando», relató uno de ellos.

«También la falta de uniformes nos pone en riesgo. Desde diciembre de 2021 no nos han dado nuevos, se supone que tienen dos años de caducidad, pero con el uso intensivo de este año ya tenemos los pantalones rotos y nada más tenemos un cambio completo, dicen que hasta diciembre nos los cambian».