Sin necesidad de magia ni de trucos, pero sí con cierto arte, folclor e ilusionismo musical, el «Conejo Malo» prolongó su dominio en los Premios Billboard de la Música Latina.

Bad Bunny se agenció anoche, sobre el escenario del Watsco Center, en Coral Gables, Florida, el premio más codiciado, el de Artista del Año, ¡por cuarta ocasión consecutiva!

«Esto es por los fans y para los fans. Gracias por escuchar mi música, sin ustedes no estaría aquí. Los llevo en mi corazón», expresó, ante una multitud rendida por su presencia.

El puertorriqueño, quien acudía con 15 nominaciones, al igual que los mexicanos Grupo Frontera, se quedó con siete estatuillas, la mencionada Artista del Año (Global) y, además, Tour del Año y Canción del Año (Ventas y Latin Rhythm), por «Tití Me Preguntó».

Peso Pluma, quien era el máximo favorito, con 21 postulaciones en 15 categorías, se quedó al final con ocho. La primera estatuilla la ganó por Hot Latin Song-Canción del Año.

A media ceremonia, el intérprete de corridos tumbados, quien ha logrado que Alicia Keys reversionara su éxito «Ella Baila Sola», subió al escenario junto al grupo coautor del tema, Eslabón Armado.

Durante la fiesta auspiciada por Telemundo, que condujeron Danilo Carrera y Jacky Bracamontes, Bad Bunny fue la sensación entre la audiencia. El boricua ofreció un popurrí de algunos de sus éxitos y puso el «flow» entre fans que no paraban de registrar sus imágenes en el celular ni de corear, así como de celebridades como Nadia Ferreira y Paris Hilton, quienes bailaron al compás de «Moscow Mule», «Where She Goes», «Tití Me Preguntó», «Neverita» y «Me Porto Bonito». (Juan Carlos García/Agencia Reforma)