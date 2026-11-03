Lorena Corpus/Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-El cantante texano de origen mexicano Bobby Pulido hizo historia al conseguir un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en representación del Distrito 15 congresional.

Como candidato demócrata, el «Golden Boy» de la música tejana se enfrentó a la congresista repubicana Mónica de la Cruz en las elecciones íntermediarias de este martes 3 de noviembre realizadas en Estados Unidos, y logró vencerla.

Con este triunfo electoral, Pulido arrebató el escaño a De La Cruz, quien lo había ganado en el 2022 y lo retuvo en 2024.

Desde su tierra natal, Edinburg, Texas, esta noche, el intérprete de «Desvelado» declaró su victoria en la contienda por el Distrito Congresional 15 de Texas, derrotando a la congresista republicana Monica De La Cruz, quien buscaba la reelección, en un distrito que Donald Trump ganó por 18 puntos en 2024.

«Gracias, South Texas, esta noche hicimos historia,» dijo el congresista electo Bobby Pulido.

«Por más de 30 años han puesto mi música en sus bodas, en sus quinceañeras y en sus carnes asadas, y este último año me recibieron en esas mismas celebraciones durante la campaña.

Esta noche me confiaron algo aún más grande que una canción: me confiaron su futuro, y voy a trabajar duro todos los días para honrar esa confianza», aseguró.

También agradeció el apoyo de su familia que hizo sacrificios para verlo triunfar.

«A cada voluntario que tocó una puerta, hizo una llamada o se presentó a un evento, y a cada votante que depositó su confianza en mí, gracias de todo corazón. Ustedes son la razón por la que esta campaña es lo que es: South Texas, Cien Por Ciento.

Le demostramos a todo el país lo que pasa cuando uno se presenta, escucha y pone a la gente por encima del partido.

«Desde el primer día dije que no soy Team Red (republicano) ni Team Blue (demócrata), soy Team Ustedes, y ustedes comprobaron que este es un mensaje en el que cree esta comunidad. A todos los que no votaron por mí, voy a trabajar igual de duro por ustedes».

A través de su oficina, se hizo llegar este discurso en el que el artista texano que conquistó México en la década de los 90, aseguró que no llegó a la política para ser leal a un partido.

«Estoy aquí para luchar por el TX-15, y voy a dedicar cada día en el Congreso a hacer justo eso. Se vale soñar, South Texas, y lo comprobamos con esta campaña».